Amplían plazo para el Premio Estatal de la Juventud

El Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas (Ijech) anunció la extensión del plazo para el registro del Premio Estatal de la Juventud 2026, el cual permanecerá abierto hasta el 30 de octubre debido a la gran demanda de solicitudes, informó el director general, Édgar Abarca Palma.

Por su parte la directora de proyectos, Geraldine Barreto, detalló que el galardón consta de nueve distinciones y dos categorías: la categoría A, para jóvenes de 12 a 17 años y la categoría B, de 18 a 29 años.

Galardones

Las distinciones son fortalecimiento a la cultura indígena, actividades académicas y científicas, desarrollo e innovación tecnológica, expresiones artísticas y artes populares, compromiso social, diversidad y derechos humanos, actividades productivas, discapacidad e inclusión social, aportación a la cultura política y democracia, y medio ambiente y protección animal.

La funcionaria señaló que los ganadores recibirán un reconocimiento de manos del gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y un monto económico de 15 mil pesos para la categoría A y de 30 mil pesos para la B.

Postulaciones

Los jóvenes pueden inscribirse en las páginas oficiales del Ijech o de manera presencial en sus instalaciones ubicadas al oriente de la ciudad frente a la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Al respecto, el director general destacó que ya hay jóvenes postulados y que la ampliación de la convocatoria busca que quienes no pudieron subir su documentación en tiempo y forma puedan hacerlo.

Se informó que actualmente hay 79 jóvenes inscritos en las distintas categorías, con una presencia de alrededor de 28 mujeres, y que esperan alcanzar entre 130 y 150 participantes para que haya mayor competencia.