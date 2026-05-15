Amplían programa de Prepa Abierta

A través del programa Prepa Abierta en tu Colonia, la Coordinación Estatal de Preparatoria Abierta ha acercado este modelo educativo directamente a las colonias con mayor rezago social y en educación de Tuxtla Gutiérrez, con mas de 120 personas inscritas en la actualidad, se trata de un curso puede concluirse en aproximadamente 10 meses.

El coordinador estatal de Preparatoria Abierta, Porfirio Gamaliel Guzmán García, explicó que este subsistema ofrece una modalidad flexible y accesible para jóvenes y adultos que no pudieron estudiar en el sistema escolarizado tradicional.

“La preparatoria abierta es un modelo de atención distinto al modelo ordinario, lo que nos permite llevar el servicio a las colonias donde más se necesita”, señaló.

Atención directa

El programa comenzó en 2025 con un proyecto piloto en la colonia Las Granjas, una de las zonas de la capital chiapaneca donde existe una importante demanda por concluir el nivel Medio Superior.

En este 2026, la estrategia se amplió a la colonia Patria Nueva, donde durante su inauguración se registró la inscripción de más de 80 personas, entre ellas, varios adultos mayores interesados en retomar sus estudios.

Destacó que existe una estrecha relación entre el rezago económico y el rezago educativo, por lo que la estrategia se enfoca en zonas populares donde la población enfrenta mayores dificultades para continuar sus estudios.

Cuotas

Aunque se trata de un sistema accesible, existe una cuota establecida a nivel federal para cubrir los derechos de inscripción, exámenes y certificación.

Las personas interesadas pueden acudir a las agencias municipales o de manera directa a las oficinas de la Coordinación Estatal de Preparatoria Abierta.

Convocatoria

En la actualidad hay más de 120 personas inscritas, pero la convocatoria continúa abierta para quienes deseen iniciar o concluir su educación Media Superior.

A través de redes sociales y líneas telefónicas, el programa ha recibido solicitudes de otras colonias interesadas en incorporarse al mismo.