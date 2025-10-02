Amplían registro para beca Rita Cetina Gutiérrez

Para que ningún estudiante se quede fuera del apoyo de la beca Rita Cetina Gutiérrez, las autoridades federales anunciaron la ampliación de las fechas para que se puedan llevar a cabo los registros en línea.

El coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, confirmó que ahora se extiende el ingreso a la plataforma hasta el próximo 5 de octubre.

Convocatoria

Con lo antes señalado, las madres, padres de familia, tutores o estudiantes tendrán más días para ingresar a la página oficial y puedan inscribirse para aplicar en esta beca que está dirigida a estudiantes de secundaria.

Para el caso de Chiapas, recientemente Marcelo Toledo Cruz, titular de la Oficina de Representación de Becas para el Bienestar, comentó que a nivel local la meta es llegar a las 98 mil nuevos registros.

Para las personas interesadas, el registro está disponible en la página www.becaritacetina.gob.mx. El apoyo es de mil 900 pesos de forma bimestral por familia y se agregan 700 pesos por cada alumna o alumno extra.

Requisitos

Para madres y padres que llevarán a cabo el registro, deben tener a la mano los siguientes requisitos: correo electrónico, CURP, número de celular, comprobante de domicilio e identificación oficial digitalizada.

Para la comunidad estudiantil Clave de Centro de Trabajo y CURP. La beca aplicará para alumnos y alumnas que formen parte del ciclo escolar 2025-2026 y que estén en una secundaria pública; al momento de hacer el registro, deben de crear una cuenta Llave.

Se tiene previsto, dijo Toledo Cruz, que las tarjetas comiencen a entregarse a finales del mes de noviembre y principios de diciembre; incluso, se tiene contemplado que antes de concluir el año se puedan liberar los primeros pagos.