Amplían servicios de aborto seguro en Chiapas

El programa de aborto seguro en Chiapas registra avances en cobertura, capacitación y atención integral, con la ampliación de unidades médicas y un total de 182 interrupciones legales del embarazo contabilizadas durante 2025, informó la doctora Keyla Daniela Gutiérrez, responsable estatal del componente.

Explicó que el estado pasó de cinco a siete unidades con este servicio, incluyendo hospitales como el Dr. Rafael Pascasio Gamboa en Tuxtla Gutiérrez, además de centros en municipios como San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Tapachula, Berriozábal, Salto de Agua y Pichucalco.

A este esfuerzo, se suma la incorporación de hospitales del IMSS-Bienestar (OPD), donde ya se han girado instrucciones para implementar el programa en diversas unidades como Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Motozintla y Huixtla, con el objetivo de ampliar la cobertura en todo el estado.

Registros

Detalló que, tras el corte más reciente durante 2025, se contabilizaron 182 interrupciones legales, pertenecientes al marco de hasta las 12.6 semanas de gestación, de los cuales 172 corresponden a procedimientos voluntarios asociados a casos de violencia.

Señaló que el programa contempla rutas de atención definidas en cada unidad médica.

Las usuarias pueden acudir directamente a hospitales con el servicio o ser canalizadas desde centros de salud.

Además, se busca habilitar entre 10 y 20 unidades de primer nivel para fortalecer la atención en este año.

En casos de violencia, se activa el protocolo correspondiente, basado en la NOM-046, que garantiza atención médica, psicológica y social, además de dar aviso a las autoridades.

Embarazos

En este contexto, las mujeres pueden acceder a una interrupción voluntaria del embarazo sin límite de semanas de gestación.

Asimismo, aclaró que existen diferencias entre los tipos de interrupción: la legal, que responde a la decisión libre de la mujer dentro del plazo permitido; la voluntaria, vinculada a casos de violencia y sin límite gestacional; y la otra por razones de salud, cuando existen riesgos o malformaciones incompatibles con la vida.

Respecto a la atención a menores de edad, indicó que pueden solicitar el servicio por sí mismas, sin necesidad de acompañamiento obligatorio ni denuncia previa, siempre bajo los lineamientos vigentes.

El programa también contempla un acompañamiento posterior al procedimiento, que incluye atención psicológica y orientación en planificación familiar, con el fin de evitar embarazos no deseados.

Municipios

En cuanto al comportamiento del servicio, Tuxtla Gutiérrez concentra el mayor número de atenciones, seguido de municipios como San Cristóbal de Las Casas y Palenque.

Finalmente, Gutiérrez subrayó que el objetivo del programa no es promover el aborto, sino garantizar servicios seguros y sin estigmas, además de fortalecer la educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos.

“Queremos que las usuarias tengan confianza en acudir a los servicios de salud, sin miedo a ser juzgadas, y que reciban atención segura, profesional y con respeto a sus derechos”, concluyó.