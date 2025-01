El término que había otorgado el juez local para la investigación complementaria en torno al caso del asesinato del sacerdote tsostsil, Marcelo Pérez Pérez, venció el 23 de este mes, pero por convenir a la indagatoria se solicitó la ampliación, por lo que ahora la investigación complementaria vencerá el 23 de abril, informó el abogado Adrián Reyes Rincón, coordinador jurídico del Centro Minerva Bello.

“El 23 de abril será la fecha fatal y de alguna manera se comenzarán a saber algunas cuestiones de hallazgos importantes que van a acompañar el proceso judicial en el órgano jurisdiccional del nivel federal que lleva esta causa penal”, agregó.

En una rueda de prensa manifestó que “por la secrecía de la investigación complementaria no podemos ventilar si ha habido o no más detenidos. No hemos ventilado estas situaciones por respeto al proceso de investigación y por el tema de seguridad. Son temas muy delicados en los que pudiera haber repercusiones para las personas detenidas como para las que dan acompañamiento al caso y sus familiares”.

Remarcó: “Es un proceso difícil, en el cual no podemos hacer uso de los medios de comunicación para decir qué está sucediendo porque podríamos contaminar el tema de las investigaciones”.

Reyes Rincón señaló que “hasta ahora la Fiscalía General de la República (FGR), ha sido respetuosa en ese aspecto, nos ha mantenido al tanto, hemos solicitado algunas cuestiones de investigación, hemos aportado algunos elementos que son muy importantes y eso ha sido en acompañamiento con la diócesis de San Cristóbal, a través de la vicaría de justicia y paz”.

El abogado insistió en que “se ha respetado el proceso y el hecho de que no se haga uso de los medios de comunicación para divulgar ese tipo de resultados habla de un proceso que se tiene que llevar a cabo con apego a la legalidad para no generar controversias ni comentarios que pudieran salirse de control”.

“Sí. Yo confío en las instituciones y lo digo honestamente porque el proceso de investigación se ha llevado a cabo conforme a los tiempos y sobre todo se han utilizado los recursos humanos pertinentes, elementos técnicos que de alguna u otra manera están llevando al esclarecimiento de la verdad, es decir, cada elemento que se ha recabado comprueba que son hechos reales, no podemos decir que se va a simular un tema de justicia cuando realmente existen los elementos de prueba y se están cuidando las técnicas periciales, los peritos”.