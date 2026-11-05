Ampliará Nandanda sus recorridos

El gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, anunció la ampliación del recorrido nocturno Nandanda en el Cañón del Sumidero, por lo que esta actividad permanecerá disponible hasta el próximo domingo 8 de noviembre, luego de recibir solicitudes ciudadanas para extender los días de esta experiencia.

La decisión fue dada a conocer a través de una publicación en su cuenta de Facebook, donde el mandatario compartió información sobre la travesía y recibió diversos comentarios de personas interesadas en que se mantuviera por más tiempo, a fin de que más familias y visitantes tuvieran oportunidad de participar.

Proyecto

Nandanda: Las aguas de quienes nunca se fueron es una propuesta inmersiva que combina música, iluminación y proyecciones sobre las paredes del Cañón del Sumidero, a través de las cuales se recrean pasajes de la historia del antiguo pueblo chiapa, sus ceremonias y tradiciones, así como la leyenda del Sumidero y la figura de Nandanda, deidad relacionada con el agua y los ríos.

La actividad fue inaugurada el pasado 28 de octubre y, de acuerdo con el anuncio inicial, concluiría el 3 de noviembre; sin embargo, tras las opiniones compartidas por los ciudadanos se determinó extenderla cinco días más.

Más información

Los recorridos son gratuitos y parten del embarcadero Cahuaré, en Chiapa de Corzo, en un horario de 18:00 a 23:00 horas, con salidas de embarcaciones cada cinco minutos y una duración aproximada de 45 minutos.

Con esta ampliación, la travesía continuará durante los primeros días de noviembre, periodo en el que se busca acercar a más personas a una experiencia que vincula el patrimonio natural del Cañón del Sumidero con la memoria histórica y cultural de Chiapas.