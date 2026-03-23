Ampliarán tramo de desazolve en el Sabinal

Como cada año previo al inicio de la temporada de lluvias, en la capital y particularmente en el río Sabinal se lleva a cabo el desazolve de este importante afluente que atraviesa Tuxtla Gutiérrez, para el 2026 se prevé que los servicios de limpieza abarquen un total de 4 kilómetros y medio.

De acuerdo con Eder Fabián Mancilla, secretario de Protección Civil (PC) municipal de Tuxtla Gutiérrez, los trabajos comenzaron desde el pasado mes de enero y se estima concluyan en abril, las labores también incluyen los 23 arroyos de la ciudad que en total suman un aproximado de 80 kilómetros.

Aunado a la limpieza que sirve como medida preventiva, Fabián Mancilla dijo que también corresponde cuidar la imagen urbana del río y así evitar la proliferación de enfermedades y reproducción de zancudos.

El funcionario municipal explicó que trabajan de manera coordinada con la secretaría de obras públicas, quienes también se encargan del tema de drenes y canales pluviales de la ciudad.

Basura

De acuerdo a datos de PC municipal, anualmente se llega a retirar hasta 2 mil toneladas de basura del río Sabinal, tan solo en el 2021 se recogió un total de 3 mil toneladas, siendo hasta ahora el año que más desechos se ha juntado.

Reveló que en el 2018, los trabajos contemplaban dos kilómetros de longitud, con los años aumentó a tres y para este año serán un total de cuatro kilómetros y medio.

“En el 2018 nos encontramos un río Sabinal muy sucio, muy contaminado con descargas de aguas negras, encontramos refrigeradores adentro, lavadoras, llantas, pedazos de vehículos, facias, realmente era mucha la basura en el río Sabinal. Hemos ido limpiando poco a poco” aseguró el secretario.

Finalmente lanzó un llamado de conciencia a la ciudadanía a evitar arrojar basura en las calles y principalmente a este afluente y recordó que “la ciudad más limpia no es la que se barre todos los días, sino es la que menos se ensucia”.