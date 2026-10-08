Amtac celebra aniversario con 32 mil agremiados

La Alianza Mexicana de Transportistas A.C. (Amtac) celebra su tercer aniversario en Tuxtla y lo hace como una cámara de transporte que nació en Chiapas y que hoy, afirmó su presidente nacional Jesús Pérez García, tiene presencia en varios estados del país, así como el reconocimiento del Gobierno Federal.

En conferencia de prensa, el dirigente calificó la fecha como una fiesta y señaló que la organización ha crecido enormemente en estos tres años gracias a sus delegados.

Indicó que cuenta con delegaciones en distintos estados y con representantes en municipios de Chiapas.

Pérez García informó que la Amtac tiene alrededor de 32 mil agremiados a nivel nacional, de los cuales 17 mil son directos en Chiapas siendo el estado uno de sus fuertes.

Mencionó que cuentan con una interesante representación en la región sureste, entre ellas las entidades de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y destacó el crecimiento de la delegación de Campeche. Precisó que él lleva más de 19 años en el liderazgo del transporte, pero tres con esta sigla.

El diálogo como bandera

Sostuvo que el principal logro ha sido que la autoridad federal volteara a ver a la organización y escuchara las peticiones de sus compañeros.

Afirmó que la Alianza Mexicana es reconocida por no realizar manifestaciones ni bloquear carreteras, y que ha obtenido resultados mediante el diálogo.

En materia de seguridad, el dirigente aseguró que en Chiapas se recorren “libremente” las carreteras, de norte a sur y sin bloqueos, lo que consideró un paso importante tras la pandemia, una etapa de fuerte inseguridad.

Dijo que en otras entidades, como Puebla, se trabaja y ha habido detenciones, resultado de acciones conjuntas entre organizaciones y el Gobierno Federal.