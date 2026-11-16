Analfabetismo infantil: desafío prioritario

Chiapas enfrenta uno de los mayores desafíos educativos del país, particularmente entre la niñez, donde casi dos de cada diez menores de entre seis y 14 años no saben leer ni escribir. Esta condición coloca a la entidad en el primer lugar nacional en analfabetismo infantil, al registrar una proporción de 17.71 por ciento.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), miles de infantes llegan a edades cercanas a la adolescencia sin desarrollar dos de las habilidades fundamentales para su aprendizaje: la lectura y la escritura.

Afectaciones en niñas y niños

De una población de 540 mil 480 niñas de entre seis y 14 años, el 17.48 % no cuenta con estas habilidades básicas.

Mientras que de los 549 mil 934 niños registrados en el mismo rango de edad, el porcentaje aumenta a 17.93 %.

Asistencia escolar

A este panorama se suma la inasistencia escolar. Según los resultados de la encuesta, el 10.57 % de las niñas y el 10.24 por ciento de los niños de entre seis y 14 años no acude a la escuela, lo que representa otro factor de preocupación frente a las condiciones de acceso y permanencia en el sistema educativo.

Aunque la mayoría de la población infantil asiste a clases, los indicadores muestran que estar inscrito o acudir a un plantel no necesariamente garantiza la adquisición de los conocimientos correspondientes a cada etapa escolar.

En este sentido, especialistas han destaco que la falta de alfabetización representa un obstáculo para avanzar en los siguientes niveles educativos y puede profundizar las condiciones de desigualdad.