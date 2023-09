Análisis arroja 3 pesos de aumento al pasaje

El análisis realizado por un sector de los transportistas en Chiapas, basado en estudio técnico serio, arroja que la nueva tarifa al pasaje debería tener un aumento de tres pesos. Sin embargo, es una cantidad que podría significar un duro golpe para el bolsillo de la población usuaria que a diario utiliza el servicio.

Bersaín Miranda Borraz, presidente de la Alianza Sur-Sureste, informó que como gremio se han mantenido en la disposición de mantener un precio de carácter social en la entidad, siendo de los más bajos en todo el país, agregó.

Miranda Borraz recordó que desde hace meses sostuvieron pláticas con las autoridades para hacer el ajuste emergente de un solo peso, tomando en cuenta que el sector no está en condiciones de poder renovar el parque vehicular con esa tarifa.

Lo que se debe puntualizar —remarcó— es que los costos de operación y los precios de las mismas unidades nunca se han detenido; al contrario, tienen reportes de aumentos de hasta un 40 %, y esos cambios tienen que costearse por el gremio. El costo actual del pasaje es de ocho pesos.

Aunque hablar de la tarifa al pasaje —que en Chiapas no se ha movido desde hace tres años— no es un tema fácil y puede generar un costo político; mencionó que la misma población está sabedora del tema, pues en los últimos 36 meses los productos asociados al transportes han ido al alza y a eso se le suma que desde la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) no se han promovido políticas públicas sustanciales para beneficiar a los trabajadores del volante, explicó.

Al contrario, refirió que hay un problema importante con las unidades irregulares, además de que se han presentado invasiones de rutas y otros asuntos asociados con la reciente ley.

Aunque en un par de meses se entrará de lleno al tema electoral, Miranda Borraz añadió que si las autoridades asumieran su papel y explicaran a la ciudadanía que es una necesidad renovar el parque vehicular, ese mensaje no generaría ningún costo político si toman en cuenta que la población no desconoce el tema de los precios de los múltiples insumos.

“Nosotros nunca hemos estado en una posición radical de que se nos pague lo que arrojen los estudios, siempre hemos estado por debajo de lo que los estudios determinan”, remarcó.

El líder de un sector importante de los transportistas en Chiapas y del país, remarcó que el análisis técnico realizado deriva de la revisión y el comparativo que se ha hecho de los precios que han tenido materiales como el aceite, los frenos, los vehículos, el mantenimiento, servicio de lubricación, combustibles o financiamientos.