Analiza demandar chofer de la ruta 91 accidentada

El conductor de la ruta 91, quien se vio involucrado en el aparatoso accidente del pasado 9 de octubre, dio a conocer que no ha recibido ningún tipo de apoyo de ninguna aseguradora ni del dueño de la unidad, por lo que analiza la posibilidad de demandar a quienes resulten responsables.

Tras el percance registrado en el libramiento Norte, a la altura de la colonia Los Manguitos, el conductor de la unidad permanece con lesiones y sin respuesta respecto al apoyo necesario para su recuperación, así como los gastos generados por la misma.

Rodrigo Chacón Conde comparte que ha pasado momentos duros: “Ni apoyo de los seguros de los dos carros, ni del patrón, ni de nadie he tenido el apoyo hasta ahorita, pues en mi situación, que tengo el pie quebrado, no me da chance de trabajar”.

Apunta que hasta el momento no hay acercamiento de ninguna empresa aseguradora ni de nadie en absoluto, por lo que esperará a que le retiren los puntos para acudir a la Fiscalía General del Estado (FGE) a promover una demanda a la empresa aseguradora, tanto de la unidad de transporte como del automóvil tipo Aveo, el cual también estuvo involucrado; no obstante, si no procede buscaría el apoyo directo del dueño de la unidad de transporte.

Afectación tras accidente

Sobre sus lesiones comenta que, como resultado del percance, tuvo una fractura expuesta de tibia, un pulmón colapsado, seis costillas quebradas, lo que asegura le dejó complicaciones para poder respirar y hablar, aunado a que tuvo una etapa de depresión.

Apuntó que ante lo complicado de la situación, los peritos acudieron al hospital en donde estaba internado, quienes le notificaron que él no es el responsable del accidente, sino los ocupantes del automóvil tipo Aveo, mismos que se dieron a la fuga.

Ahora bien, a través de uno de los familiares de las víctimas mortales, sabe que se les acercó el representante de la aseguradora del automóvil para tratar de llegar a un acuerdo. Hasta el momento no tiene conocimiento de que haya alguna persona en calidad de detenida.