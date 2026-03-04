Analiza la Unesco el programa Chiapas Puede

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) se encuentra “observando detenidamente” el programa de alfabetización que se desarrolla en Chiapas, ya que podría convertirse en “un buen ejemplo para México, para la región y para el mundo”, afirmó Adolfo Rodríguez, especialista en educación de ese organismo.

Entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, el funcionario explicó que el análisis contempla diversos enfoques. “Hay muchos puntos de vista que estamos monitoreando. Uno tiene que ver con lo pedagógico, otro con el sentir social del programa y uno más con los aprendizajes que puede dejar para otros territorios e incluso para otros países”, señaló.

Agregó que incluso el ejercicio de política gubernamental es objeto de observación. “Tiene muchos puntos de análisis. A mí me ha gustado mucho en términos de política de gobierno, la inversión, la confluencia de esfuerzos y la coordinación que requiere cierto liderazgo para emprenderlo y mantener el esfuerzo, que no sea solo un tema pasajero o de demagogia política”, sostuvo.

A través de Chiapas Puede, programa emblema operado por el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, el gobierno del estado inició hace más de un año una estrategia de alfabetización en la entidad. Hasta el momento, informó, han sido alfabetizadas 147 mil personas, de una meta total de 500 mil. En los municipios de Nicolás Ruiz y Huixtán ya fue levantada la bandera blanca.

Rodríguez enfatizó que el interés del organismo internacional no implica avalar una política momentánea. “Me interesa mucho ese tema para que no se entienda que como Unesco estamos en un papel de avalar una política que sea momentánea, demagógica. Ese es un asunto que nos interesa porque necesitamos mostrar en México y otras partes que hay políticas que funcionan. Estamos haciendo un ejercicio de registro, análisis de datos para ver qué está pasando”, indicó.

Precisó que ya se cuenta con un primer informe que será presentado próximamente, centrado en lo que observan en materia de política de Estado. Añadió que aún falta profundizar en el nivel de los aprendizajes, lo cual requiere dialogar con promotores y educandos, así como revisar materiales y la funcionalidad del aprendizaje, pues —subrayó— la alfabetización actual va más allá de saber leer y escribir.

“La Unesco promueve una alfabetización mucho más amplia que solo utilizar herramientas básicas de lectura, escritura y conteo; se requiere una alfabetización funcional, incluso digital, que permita la participación en prácticas sociales y el análisis de textos complejos, como identificar cuándo una noticia es falsa o verdadera”, puntualizó.

El especialista detalló que en la actualidad se analiza el impacto de la política en las distintas regiones, la movilización de recursos, la estrategia logística y la organización de promotores, así como la movilidad social generada, incluida la estrategia de otorgar becas a educandos.

Evaluación

Explicó que el documento evaluará qué está generando el programa en cada región en términos de aprendizaje. Como ejemplo, mencionó que en algunas comunidades uno de los principales cambios ha sido la decisión de mujeres de alfabetizarse en contextos donde predominaba la alfabetización masculina.