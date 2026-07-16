Analizan agenda legislativa estatal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Chiapas, Mario Guillén Guillén, sostuvo una reunión de trabajo con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, en la que abordaron temas de la agenda legislativa estatal y la coordinación institucional con el máximo tribunal del país.

Durante el encuentro, el diputado refrendó la disposición de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Chiapas para colaborar con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en un proceso de consulta que abarcará dos mil 885 comunidades del estado, con la participación de pueblos indígenas y afromexicanos.

El ejercicio se llevará a cabo durante agosto y septiembre de 2026, en el marco de la consulta previa, libre e informada sobre la propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

El presidente de la Jucopo destacó que este proceso representa un paso fundamental para garantizar que las voces de las comunidades sean escuchadas y tomadas en cuenta en la construcción de un marco jurídico que reconozca, proteja y fortalezca plenamente sus derechos, respetando en todo momento su libre determinación, identidad, cultura y formas de organización.

Como parte de las acciones de difusión, el legislador morenista compartió el micrositio oficial https://consultaleyindigena.inpi.gob.mx/, donde las personas interesadas podrán consultar y difundir toda la información relacionada con la propuesta de esta iniciativa de ley.