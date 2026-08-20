Analizan aguas del mar por posible marea roja

Para prevenir riesgos asociados con la presencia del fenómeno de la marea roja, la Secretaría de Salud realiza verificaciones de las aguas del mar, en la franja costera chiapaneca.

Así lo dio a conocer la Jurisdicción Sanitaria VII, que conjuntamente con personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris) realiza la toma de muestras en alta mar.

Precisó que para ello, los brigadistas han contado con el apoyo de la Secretaría de Marina-Armada de México, toda vez que en lanchas tienen que ingresar al mar para realizar el procedimiento.

Análisis

Explicó que las muestras se envían al Laboratorio Estatal de Salud Pública, que procede su análisis y en caso de encontrar presencia de las algas que provocan la marea roja, se da aviso inmediato a la población.

Hasta el momento no se tiene registrado ese fenómeno, pero al tener presencia de la marea roja, la contaminación provocada por las algas afecta a los moluscos bivalvos y en caso de ser consumidos por las personas, podrían causar intoxicaciones.

Por ello, apuntó que las acciones tienen como finalidad tomar las medidas preventivas necesarias para el cuidado de la salud de la población que habite en la franja costera chiapaneca, así como a los visitantes.