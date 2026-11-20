Las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado buscarán construir consensos en torno a la iniciativa de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados para el Estado de Chiapas, propuesta por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, así lo señaló el diputado local por Morena, Mario Guillén Guillén.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso comentó en entrevista que existe comunicación permanente entre las distintas bancadas para analizar la propuesta y alcanzar acuerdos sobre sus alcances y disposiciones.

Luego de que el Congreso turnó la iniciativa a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para su análisis y dictamen, el diputado señaló que el tema requiere atención debido a las problemáticas de inseguridad que enfrenta la entidad y la necesidad de establecer mecanismos que contribuyan a proteger a la población.

Recordó que hace dos años, ante el contexto de inseguridad que prevalecía en Chiapas, se tomaron medidas que impactaron a determinados sectores, como la prohibición de las carreras de caballos y las peleas de gallos, decisiones que respondieron a la necesidad de atender un fenómeno que afectaba la tranquilidad de la sociedad.

En ese sentido, consideró que la nueva legislación también debe contemplar la responsabilidad de quienes rentan sus propiedades, a fin de que se cercioren de que los inmuebles sean utilizados para actividades lícitas.