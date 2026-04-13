Analizan avances y retos del presente año

Con la presencia de los titulares de las distintas unidades académicas y dependencias de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), se realizó el Colegio de Directores y Directoras, evento que fue encabezado por el rector Oswaldo Chacón Rojas.

Durante esta reunión se dio a conocer el avance que tienen los trabajos de construcción del nuevo modelo educativo de la universidad, los avances de organización de los eventos académicos masivos que la institución tiene en puerta, y otros temas.

Actividades y trabajos

Asimismo, se informó acerca de las actividades de certificación internacional que la institución iniciará próximamente, además de los trabajos en materia de evaluación y certificación interna que también se desarrollan en este momento, a través de Marca Unach y los avances del programa Semillero Unach, implementado en distintos municipios de los Altos de Chiapas por la Secretaría para la Inclusión Social y Diversidad Cultural.

Chacón Rojas afirmó que este tipo de reuniones son necesarias para evaluar los avances que se tienen en cada tema que les ocupa, desde lo académico, hasta el punto de vista administrativo.

Expresó que ante los retos que significan temas como el aumento de matrícula, seguridad escolar, permanencia de estudiantes y calidad educativa, se deben compartir entre las distintas unidades académicas las experiencias que han contribuido en algunas de ellas a solventarlos.

Crecimiento estudiantil

Explicó que el crecimiento de la universidad no se detiene, pues haber alcanzado un número histórico en la matrícula, con más de 35 mil estudiantes, es un aspecto muy importante, además la consecución de la acreditación de los 40 programas académicos ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (Ciees).

Ante los directivos de las diferentes facultades, escuelas, institutos y centros, refirió que además, la apertura de nueva oferta académica, la ampliación de espacios físicos con el apoyo del Gobierno del Estado y el aprovechamiento de los espacios existentes y horarios disponibles, podrá elevarse en beneficio de las juventudes.