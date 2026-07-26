Analizan bajar precio de la carne de res

En los pasillos de los mercados públicos de Tuxtla Gutiérrez, algunos tablajeros analizan bajar el costo del kilogramo de carne de res, de aplicarse la medida el precio pasaría de 240 a 200 pesos por kilo.

Juan Morales, presidente de la Unión de Tablajeros de la capital y comerciante en el Mercado Juan Sabines, señaló que esta propuesta solo incluiría al 20 por ciento de los vendedores, pues no todos gustan de participar en este ajuste.

El resto de los comerciantes, dijo, mantendría sus precios actuales; explicó que la decisión de no sumarse responde a que la reducción afectaría la utilidad por cada venta, ya que el costo de adquisición del producto no presenta cambios.

Iniciativa

El tablajero indicó que la iniciativa surge de un grupo reducido de vendedores y no representa un acuerdo gremial, el principal objetivo, según el entrevistado, es observar si la disminución del precio genera un incremento en el volumen de ventas que compense la menor ganancia por unidad.

La medida se plantea como un ensayo con duración de días o semanas; como parte de la estrategia, los participantes colocarían lonas en las entradas de sus puestos para informar a los compradores sobre el precio reducido.

Morales añadió que el periodo de prueba permitirá a cada vendedor evaluar si la estrategia resulta conveniente o no para su negocio y la de las carnicerías participantes, una estrategia arriesgada pero que busca obtener buenos resultados.

Precisó que en los próximos días se darán a conocer más detalles sobre la implementación de esta propuesta. El resultado del ensayo definirá si la reducción se mantiene o se suspende.