Analizan concepto del Buen Vivir en la Unicach

Con la participación de investigadores pertenecientes a diversas instituciones se realizó el panel Psicoanálisis y Buen Vivir: palabras y lazo social, como parte del Congreso Internacional Lekil kuxlejal: el buen vivir para la prosperidad compartida, organizado por la Secretaría de Educación del Estado.

Este evento se realiza en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, organizado por la Secretaría de Educación junto con la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), la Universidad intercultural de Chiapas (Unich) y la la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), que fue la sede.

Roberto Hernández Soto, secretario de Cultura de la Unicach, indicó que se trata de generar un diálogo latinoamericano intercultural sobre el significado del buen vivir, a través de las lenguas maternas como medios de expresión de los pensamientos, identidad, resistencia, creación cultural y propuestas de futuro en la implementación de políticas educativas, de salud, justicia, paz y sostenibilidad social.

Análisis

Por otra parte, Gilberto de los Santos Cruz, subsecretario de Educación estatal, indicó que esta actividad, y el congreso en sí, busca analizar la palabra como puente, como herramienta de encuentro y como posibilidad de encuentro en tiempos donde las dinámicas sociales suelen estar marcadas por la prisa, la polarización o el aislamiento.

El psicoanálisis nos recuerda la importancia de escuchar y comprender el malestar subjetivo y de reconstruir los vínculos que nos unen en comunidad. Hablar del buen vivir no es hacer referencia solamente a cosas materiales, es también hablar de bienestar emocional, salud mental.