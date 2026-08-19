Analizan crear el delito de reclutamiento forzado

La propuesta de incorporar al Código Penal de Chiapas el delito de reclutamiento forzado se encuentra en análisis, así lo aseguró el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, debido a que criminales utilizan a adolescentes para cometer ilícitos.

Explicó que esta iniciativa surge a raíz de que los grupos delincuenciales suman a menores de edad, principalmente para tareas de “halconeo”, debido a que el sistema pen al para adolescentes establece penas máximas de 60 meses, castigo muy por debajo de las sanciones aplicables a adultos.

Llaven Abarca señaló que, aunque en términos generales el consumo de alcohol y drogas es un factor recurrente en estos casos, también existen situaciones donde los jóvenes son obligados mediante engaños, amenazas o violencia.

Puso como ejemplo el reciente caso de una empresaria privada de la libertad en Cintalapa, donde tres menores participaron en el secuestro porque, según declararon, un vendedor de drogas les condonaría una deuda si cometían el delito.

Análisis para reducir mayoría de edad

El fiscal reconoció que existe una corriente nacional entre diversas fiscalías para analizar si la mayoría de edad penal debería reducirse de 18 a 16 años, considerando que los jóvenes actuales tienen mayor acceso a información y capacidad de comprensión.

Sin embargo, enfatizó que su propuesta se centra en castigar a quienes reclutan y obligan a menores a delinquir, más que en endurecer las penas para los adolescentes.

“Estamos trabajando en esa iniciativa de ley, que para nosotros va a ser muy importante para saber cuándo los jóvenes son obligados a cometer un delito”, afirmó el fiscal, sin adelantar plazos para la presentación de la propuesta ante el Congreso local.