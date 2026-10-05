Analizan espacios laborales para discapacitados

El Congreso del Estado de Chiapas mantiene en análisis la propuesta de abrir espacios laborales en las estructuras del gobierno estatal y municipal en un dos por ciento para personas con alguna discapacidad y se espera que próximamente entre en discusión, informó Brenda Hernández, asesora de la subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo.

Hernández señaló que el trabajo se ha realizado desde el año pasado y durante lo que va del 2026 con la diputada local Luz María Castillo Moreno, representante de los grupos vulnerables en la Cámara Baja.

Iniciativa

Explicó que la propuesta no se limita a actividades de vinculación laboral, sino que también impulsa reformas legales necesarias en el estado para apoyar a los grupos vulnerables.

La asesora detalló que la propuesta fue llevada a tribuna por la diputada Castillo Moreno y se encuentra próxima a discutirse en comisiones para hacerla realidad.

Indicó que originalmente se planteaba para el uno por ciento de espacios laborales dentro de la burocracia estatal, pero por impulso del gobernador se elevó a un dos por ciento.

“Estamos muy contentos de que estas acciones puedan generar huella para las personas que cuentan con algún tipo de discapacidad”, expresó Hernández.

Nuevas oportunidades

Reconoció que no todas las discapacidades son aptas para ingresar a un espacio de trabajo formal, pero subrayó que para quienes sí lo son, se están abriendo estos espacios, especialmente para personas que han concluido niveles de licenciatura, maestría o doctorado.

Hernández destacó que esta acción representa un precedente a nivel nacional por parte del Servicio Nacional de Empleo (SNE) y la Secretaría de Economía del Trabajo (SEyT) en Chiapas y confió en que en las próximas contiendas electorales también haya una representación de una persona con discapacidades en el Congreso Local.