Analizan etiquetas nutrimentales de productos

Muchas veces se desconoce si los ingredientes, porciones y aportes nutricionales que vienen en las etiquetas de los productos que son consumidos son reales, por eso, estudiantes de Ciencia y Tecnología de los Alimentos colaboran con empresarios locales para analizar sus productos y mantener actualizada su información.

Rosa Márquez, docente-investigadora de esta licenciatura en la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), comentó que analizan la calidad nutricional de alimentos procesados y no procesados.

Objetivo

La finalidad es apoyar a pequeños productores y empresas, quienes tienen la inquietud de conocer y actualizar la información nutrimental de su producto.

“La idea es que haya una colaboración para que el empresario tenga información actualizada sobre su producto, saber si el proceso de producción ha cambiado, si mantiene la calidad nutrimental, las propiedades y todo. Para eso entregamos un reporte final”.

El programa académico busca que los estudiantes se relacionen con la problemática del desconocimiento de lo que se está consumiendo a través del análisis de un producto hecho en Chiapas. Las y los jóvenes realizan prácticas en los laboratorios.

Diferencias

Han analizado algunas tostadas, la diferencia encontrada son los ingredientes que utilizan como chipilín, chiles, frijol, son productos nuevos que tienen un mercado específico y que tienen diferentes aportes nutricionales.

Los empresarios locales buscan la colaboración con la universidad para que la información nutrimental de sus productos sea real, que los consumidores tengan la confianza de que son productos locales bien fabricados. Los estudiantes acuden a las áreas de fabricación y luego hacen análisis en laboratorios.