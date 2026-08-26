Analizan exponer piezas halladas en cueva

El secretario de Turismo del Estado, Segundo Guillén Gordillo, comentó que el descubrimiento de la cueva con decenas de vestigios de origen zoque en Cintalapa, representa una oportunidad para las comunidades del municipio. Se ha planteado con el gobernador Eduardo Ramírez, la posibilidad de un museo en la zona con lo que se encontró en el sitio.

Detalló que sostuvo una reunión con el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). “Es una oportunidad de impulsar un museo en su debido momento, que albergue todas esas piezas y que sirva de un atractivo más de la zona para que los turistas lo visiten y conozcan de la relevancia de la cultura zoque en la historia y cultura de Chiapas y de México”.

Indicó que el turismo arqueológico en Chiapas es un valor agregado, comparándose con países como Costa Rica en términos de naturaleza. “El valor agregado es la cultura ancestral que dejó una huella única en el estado, con la cultura maya, los zoques; lo que nosotros representamos culturalmente para el mundo es enorme y por eso no dejaremos pasar esta oportunidad”.

Periodo vacacional

Sobre las vacaciones de verano mencionó que, en un balance preliminar, los números serán positivos en cuanto a afluencia de visitantes. En julio, los principales destinos turísticos como San Cristóbal de las Casas, Comitán, Palenque, Tapachula y otros, reportaron una afluencia superior al 60 %.

Esto es bueno porque en todas las temporadas Chiapas ha ido evolucionando de forma positiva, aunque verano no es la mejor del año para el turismo, debido al regreso a clases que implica un fuerte gasto para la mayoría de las familias.

Destacó la presencia que está alcanzando Marca Chiapas, que acaba de estar en el IBTM en México, una de las redes de ferias y eventos profesionales más importantes del mundo dedicada al turismo de reuniones, con una gran respuesta.