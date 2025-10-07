Analizan funcionamiento y fortalecimiento de la SSP

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, sostuvo una reunión de trabajo con el coordinador general de Administración y Finanzas, Hugo Alejandro Zúñiga Román, con el objetivo de analizar el funcionamiento y el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), enfocándose en puntos prioritarios para la institución.

Durante el encuentro se revisaron las condiciones generales en las que desempeñan sus funciones los elementos de la Guardia Estatal, así como las necesidades prioritarias en materia de infraestructura, equipamiento y bienestar del personal.

El secretario de Seguridad del Pueblo reiteró su compromiso con la dignificación de cada una de las áreas que conforman la institución, destacando que mejorar las condiciones laborales y operativas del cuerpo de seguridad es fundamental para garantizar un servicio más eficiente y profesional al pueblo.

Asimismo, se abordaron propuestas para optimizar los recursos disponibles y así continuar consolidando una cultura de humanismo, responsabilidad y servicio entre los elementos de Seguridad.

Con estas acciones, la SSP refrenda su voluntad de seguir trabajando bajo el liderazgo del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, en la mejora continua de sus procesos internos, en beneficio tanto de sus elementos como de las familias chiapanecas.