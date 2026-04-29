Analizan impacto de IA en enseñanza de lenguas

Chiapas se encuentra frente al reto de mantener la identidad lingüística ante el fenómeno de la globalización tecnológica y la Inteligencia Artificial (IA), por ello es necesario crear una metodología de enseñanza de lenguas extranjeras y originarias desde un enfoque que conserve sus particularidades.

Esta preservación de la relación entre las cosas y cómo son nombradas permite construir campos semánticos más amplios y de mejor comprensión, facilitando la relación entre el español convencional y las lenguas, sobre todo, comprender las palabras con sus cargas simbólicas amorosas y trascendentales.

Es decir, comprender que las lenguas son más que solamente expresiones, tienen significados semánticos y en algunos casos metafóricos que trascienden la lengua y se arropan en la identidad cultural.

Obra

Como respuesta a estos retos de la era digital, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) editó el libro Contextos de la Glotodidáctica: Tecnología, Inclusión e Interculturalidad. Esta obra analiza la integración de la Inteligencia Artificial (IA) y los enfoques inclusivos en la enseñanza de idiomas, buscando un equilibrio entre la vanguardia tecnológica y la calidez pedagógica.

La publicación, coordinada por Vivian Gabriela Mazariegos y Anastacio Gerardo Chávez Gómez, compila diez estudios recientes que exploran las dimensiones transformadoras de la educación en lenguas.

El texto se posiciona como una herramienta esencial para que docentes adapten sus prácticas a una realidad global diversa, donde la glotodidáctica actúa como un puente para la comprensión cultural en contextos interconectados.

Uno de los pilares de la investigación es la premisa de que el uso de la IA no debe desplazar la interacción humana, sino potenciar metodologías que aseguren el aprendizaje para todos. Los autores subrayan la urgencia de aplicar enfoques interculturales que permitan cerrar la brecha digital y fomentar la inclusión social dentro de las instituciones educativas del siglo XXI.

El equipo de especialistas que colabora en este volumen, entre ellos Anastacio Gerardo Chávez Gómez, María Eugenia Culebro Mandujano y Norby Méndez-Aguilar, aporta un rigor científico sólido para dilucidar el futuro de la lingüística aplicada, manteniendo siempre el compromiso ético de la enseñanza.