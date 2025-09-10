Analizan infraestructura educativa en Honduras de la Sierra

El subsecretario de Educación Federalizada, José Alfredo Ramírez Guzmán, llevó a cabo un recorrido en las escuelas de Honduras de la Sierra, municipio en el que se analizó la infraestructura de las instituciones y los materiales que tienen los salones de clases.

Se indicó que la visita al sitio permitió conocer más de cerca a quienes sostienen las escuelas, en cuanto a la plantilla docente, además de conversar con las madres y padres de familia.

Al observar los pizarrones y los pupitres de la comunidad estudiantil se detallaron las necesidades, por ejemplo, la cantidad de materiales para trabajar, así como el acompañamiento docente y el tema de infraestructura.

Escuchar inquietudes

Durante los recorridos se escucharon las inquietudes del sector educativo en Honduras de la Sierra, a fin de que en un futuro puedan tener una preparación de mejor calidad.

“El gesto de escuchar directamente a la comunidad escolar marcó la diferencia. No fue un discurso desde la oficina, sino un diálogo en la cancha, en las aulas, en los pasillos donde se respira el verdadero pulso de la educación”, informaron desde la Subsecretaría de Educación Federalizada.

Con este tipo de acciones, se detalló, se manda un mensaje claro, de manera que el tema educativo es una prioridad para el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar en Chiapas y también para el trabajo que realiza el secretario de Educación del estado, Roger Adrián Mandujano Ayala.