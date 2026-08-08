Analizan intoxicaciones por animales venenosos

El Auditorio de los Constituyentes de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) en la capital, fue sede del 3er Coloquio de Animales Venenosos y Manejo de Intoxicaciones “Dr. Alfonso Suárez Velázquez”, donde participaron especialistas en medicina, epidemiología, toxicología y conservación, con el objetivo de fortalecer la actualización médica y el conocimiento sobre especies de importancia médica en Chiapas.

Reconocimiento

El encuentro tuvo una dedicación especial Alfonso Suárez Velázquez, médico cirujano y especialista en epidemiología y salud pública, reconocido por su trayectoria en el estudio y tratamiento de mordeduras y picaduras provocadas por animales venenosos, particularmente en Chiapas.

El coloquio busca contribuir a la actualización de los conocimientos relacionados con la biología, distribución, prevención y atención médica de intoxicaciones ocasionadas por serpientes y arácnidos, un tema de relevancia para el estado debido a su biodiversidad y a la necesidad de contar con personal capacitado para responder ante este tipo de emergencias.

Temas

Durante la jornada se abordó inicialmente la trayectoria del doctor Alfonso Suárez Velázquez, para posteriormente desarrollar temas relacionados con la biología y distribución de reptiles de importancia médica en Chiapas, exposición a cargo del maestro en Ciencias Roberto Luna Reyes.

Se contó con la participación de instituciones y organizaciones vinculadas con la salud, la conservación y la atención de fauna venenosa, entre ellas la Secretaría de Salud, Zoonosis Chiapas, Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, Salud Unach.