Analizan Ley de Pueblos Indígenas y Afromexicanos

La diputada Alejandra Gómez Mendoza presidenta de la Mesa Directiva en el Congreso de Chiapas, sostuvo una reunión con la senadora Edith López Hernández, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Senado de la República, y con la diputada federal Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados.

Lo anterior, para analizar los alcances de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

El objetivo, destacó la presidenta del Congreso local, es generar un espacio para conocer los alcances y objetivos de la iniciativa de la Ley de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, orientada al reconocimiento, la protección y el fortalecimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Tanto la senadora Edith López Hernández como la diputada federal Naty Jiménez Vásquez, coincidieron en destacar que la ley fortalecerá el reconocimiento de las comunidades, promoverá el rescate de su lengua materna, así como la medicina tradicional y la cultura ancestral.

Derechos de los pueblos

Para ello, puntualizaron, es necesario promover, proteger y garantizar los derechos individuales y colectivos de 70 pueblos originarios y afromexicanos, ya que se busca reconocerlos como sujetos de derecho público, asegurando su autonomía, libre determinación y su plena participación en la vida pública del país.

Otro de los puntos a destacar de la ley es reconocer a las comunidades con personalidad jurídica y patrimonio propio, permitiéndoles ejercer decisiones autónomas y recibir presupuesto directo.

El diputado Domingo Velázquez Méndez, presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos del Congreso de Chiapas, indicó que otro de los puntos es proteger y fomentar el uso cotidiano de las lenguas indígenas, otorgándoles la misma validez oficial que al español.

Protección

La citada Ley también garantiza el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, para cualquier medida o proyecto que pueda afectar sus territorios o cultura.

Asimismo, protege de manera integral los derechos de mujeres, infantes, adultos mayores, personas con discapacidad y migrantes pertenecientes a estas comunidades, buscando su desarrollo intercultural y sostenible.

En el encuentro, realizado en la Sala de Usos Múltiples, participaron también la consejera Luisa Pérez Pérez, del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas; así como las y los diputados integrantes de la Sexagésima Novena Legislatura.