Analizan moluscos para evitar riesgos

En vísperas de la llegada de la Semana Santa, personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris), está llevando una serie de análisis para descartar sustancias nocivas en los moluscos bivalvos.

Jair Jordan Silva Cruz, del Proyecto de Marea Roja y Moluscos Bivalvos, informó que se mantienen en un análisis de algunos organismos que están en el agua de mar, a fin de descartar sustancias químicas nocivas.

El muestreo se realiza de manera periódica y en caso de que encuentren resultados, se darán a conocer a la población.

Toda la costa

Todo el trabajo se hace desde Tonalá hasta la parte de Tapachula, con la intención de que las personas tengan la certeza de que van a consumir moluscos libres de sustancias tóxicas.

Las acciones que realizan, informó, es de importancia, debido a que en algunas épocas del año se puede incrementar la presencia de algunos microorganismos en el mar con altos niveles de toxinas y pueden ocasionar intoxicaciones.

La vigilancia se hace a lo largo del año y se intensifica en los periodos vacacionales, con el objetivo de estar informando a la población si hay o no presencia de la llamada marea roja.

Personal de la Dipris monitorea los productos moluscos bivalvos, que son aquellos que tienen como característica una concha y adentro el cuerpo blando.