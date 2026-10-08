Analizan patrimonio de los servidores públicos

A fin de evitar que hayan “nuevos ricos” dentro de la administración estatal, las autoridades de Chiapas mantienen un monitoreo y una vigilancia constante de cuál ha sido la evolución del patrimonio que tienen los servidores públicos.

Una de las premisas, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que dirige Ana Laura Romero Basurto, es que en el estado no haya “nuevos ricos” a costa de las instituciones.

Por eso están vigentes las acciones de investigación, seguimiento y monitoreo de la evolución patrimonial en quienes están al servicio en la administración estatal.

“La dependencia fortalece los mecanismos de vigilancia y control para verificar que la evolución patrimonial de quienes desempeñan una función pública sea congruente con sus ingresos y con la información presentada en sus declaraciones patrimoniales y de intereses”, enfatizó la Secretaría.

De hecho, la vigilancia tiene los componentes de legalidad y debido proceso, es decir, se monitorea cualquier posible inconsistencia y si el caso lo amerita, se aplica la normatividad vigente.

Romero Basurto informó que se “ha instruido fortalecer las acciones de prevención, detección e investigación, con el objetivo de consolidar una administración pública íntegra, transparente y responsable”.

Finalmente, la institución destacó que todos los trabajos están enfocados en fortalecer la honestidad, transparencia y rendición de cuentas, además de combatir cualquier acto de corrupción.