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ChiapasTuxtla

Analizan patrimonio de los servidores públicos

Octubre 08 del 2026
Romero Basurto informó de los trabajos que se realizan para fomentar la transparencia. Cortesía
Romero Basurto informó de los trabajos que se realizan para fomentar la transparencia. Cortesía

A fin de evitar que hayan “nuevos ricos” dentro de la administración estatal, las autoridades de Chiapas mantienen un monitoreo y una vigilancia constante de cuál ha sido la evolución del patrimonio que tienen los servidores públicos.

Una de las premisas, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que dirige Ana Laura Romero Basurto, es que en el estado no haya “nuevos ricos” a costa de las instituciones.

Por eso están vigentes las acciones de investigación, seguimiento y monitoreo de la evolución patrimonial en quienes están al servicio en la administración estatal.

“La dependencia fortalece los mecanismos de vigilancia y control para verificar que la evolución patrimonial de quienes desempeñan una función pública sea congruente con sus ingresos y con la información presentada en sus declaraciones patrimoniales y de intereses”, enfatizó la Secretaría.

De hecho, la vigilancia tiene los componentes de legalidad y debido proceso, es decir, se monitorea cualquier posible inconsistencia y si el caso lo amerita, se aplica la normatividad vigente.

Romero Basurto informó que se “ha instruido fortalecer las acciones de prevención, detección e investigación, con el objetivo de consolidar una administración pública íntegra, transparente y responsable”.

Finalmente, la institución destacó que todos los trabajos están enfocados en fortalecer la honestidad, transparencia y rendición de cuentas, además de combatir cualquier acto de corrupción.

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