Analizan problemáticas en procesos de fiscalización

El Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, A.C., fue sede de la Sesión de la Comisión Nacional Representativa del Instituto Mexicano de la Contaduría Pública (IMCP) ante los Organismos de Fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT), un encuentro que reunió a especialistas de distintas entidades del país para analizar problemáticas que enfrentan los contribuyentes y proponer mejoras en los sistemas y procesos de fiscalización.

La sesión fue presidida por Parménides Lozano, presidente de la Comisión Nacional, y Enrique Ramírez Luna, vicepresidente de la misma, con la participación de integrantes de esta instancia especializada que representa a la profesión contable ante las autoridades fiscales del país.

La Comisión Nacional tiene una función estratégica dentro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, al servir como vínculo técnico para identificar situaciones que enfrentan contribuyentes y profesionales de la contaduría en las diferentes regiones del país y plantearlas ante las autoridades correspondientes del SAT.

De acuerdo con información proporcionada por René Cruz Montalvo, miembro de la Comisión Nacional Representativa del Instituto Mexicano de la Contaduría Pública ante los Organismos de Fiscalización del SAT, esta instancia reúne a profesionales de la contaduría provenientes de diferentes entidades del país, quienes llevan a la mesa de análisis, experiencias, inquietudes y problemáticas relacionadas con la aplicación de las disposiciones fiscales y los procesos que enfrentan los contribuyentes.

Jornada

Durante la jornada de trabajo se revisaron los avances de las reuniones sostenidas con funcionarios del Servicio de Administración Tributaria, particularmente en temas relacionados con el mejoramiento de sus sistemas, los procesos de auditoría y la atención de diversas problemáticas detectadas en la aplicación de disposiciones fiscales.

Entre los asuntos analizados destacó el seguimiento a las propuestas de mejora para el sistema del dictamen fiscal, así como el análisis de casos relacionados con la presentación extemporánea y espontánea del dictamen fiscal, conforme a los procedimientos establecidos por la propia autoridad.

El objetivo, coincidieron los integrantes de la Comisión, es contribuir a que los mecanismos establecidos por la autoridad sean claros, funcionales y aplicables, no solamente para los profesionales de la contaduría, sino principalmente para facilitar el cumplimiento oportuno de las obligaciones de los contribuyentes.

Chiapas

La presidenta del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, A.C., Martha Lilia de la Cruz Chamé, destacó la importancia de que Chiapas haya sido nuevamente elegido como sede de una reunión nacional de esta naturaleza.