Con la presencia de la diputada Marcela Castillo Atristain, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas; el fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; junto a las y los integrantes de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana, se sostuvo una reunión para analizar la iniciativa de Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados.

El fiscal destacó que dicha reforma promueve una mayor eficacia en la administración de los bienes decomisados, asegurados y abandonados en Chiapas.

Con la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Guillén Guillén, Llaven Abarca aclaró que no se pretende invadir la competencia federal, ya que se trata de armonizar esta iniciativa —que ya se encuentra estipulada desde el 2004— a la ley federal en materia de extinción de dominio. Cabe destacar que varios estados de la República ya cuentan con esta ley dentro de su marco jurídico.

Puntos abordados

La diputada Marcela Castillo señaló que la reunión fue para analizar y discutir los alcances jurídicos de esta reforma y disipar las dudas entre la ciudadanía, para brindar certeza en los procedimientos.

Esta iniciativa va aparejada con los cambios a la ley de salud en materia de venta de bebidas alcohólicas y de licencias para establecimientos, de tal forma que lo que se busca es que los establecimientos que están en situación de clandestinidad pasen a la legalidad.

En ese sentido, el fiscal Llaven Abarca dejó en claro que no es una ley que promueva la apropiación de bienes, sino únicamente se trata de regular los procedimientos administrativos.

Castillo Atristain y el fiscal coincidieron en que la prioridad es el interés común y el bienestar, la paz y seguridad en Chiapas.

Resaltaron que esta iniciativa del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar es también una medida preventiva para que las y los jóvenes se alejen del consumo de alcohol y drogas.

Dicha reforma, después del análisis y aprobación en comisiones, será discutida por el pleno de la Sexagésima Novena Legislatura para su aprobación final.