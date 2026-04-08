Analizan reformas en materia de mediación

En sesión ordinaria presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, el pleno de la Sexagésima Novena Legislatura turnó a comisiones parlamentarias -para su análisis y dictamen- el oficio signado por el doctor Juan Carlos Moreno Guillén, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, por medio del cual presenta iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de controversias para el Estado de Chiapas, en materia de mediación comunitaria.

Orden del día

En el desahogo de los puntos del orden del día, se turnó a comisiones parlamentarias para su análisis y posterior dictamen, el punto de acuerdo por el que la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos y/o Consejos Municipales del estado de Chiapas, para que en el establecimiento de su Archivo General Municipal destinen espacios físicos y equipamiento necesario para el adecuado funcionamiento de su sistema institucional de archivos.