Analizan reformas en materia de regulación

El Congreso del Estado, la Secretaría de Salud, empresarios, comerciantes, prestadores de servicios y emprendedores llevaron a cabo el Foro de Diálogo con el Sector Empresarial de Chiapas para Impulsar la Reforma a la Ley de Salud del Estado.

En el encuentro realizado en el Auditorio del Humanismo, en la sede del Poder Legislativo, Marcela Castillo Atristain, presidenta del Congreso del Estado, y el diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), coincidieron en que el foro forma parte de las estrategias legislativas y gubernamentales coordinadas en Chiapas para estructurar y socializar diversas reformas, entre ellas, la Ley de Salud estatal, en materia de regulación comercial, de servicios e infraestructura.

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En el análisis, el secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, apuntó que con la modificación a los artículos 133 Bis y 133 Ter se busca establecer reglas igualitarias para las licencias sanitarias, así como fortalecer el marco normativo en materia de salud, dando certeza jurídica a comerciantes y empresarios, mediante procesos de verificación sanitaria más transparentes para que tengan la seguridad de que sus establecimientos están protegidos.

Aprovechó para destacar ante el empresariado que se han impulsado mecanismos por medio de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris) para afianzar la transparencia, como la campaña “Chiapas Regularízate”, y se han implementado herramientas tecnológicas y logísticas, con el objetivo de eliminar las extorsiones y dar certeza jurídica a los empresarios.

La diputada Faride Abud García indicó que la reunión forma parte de las estrategias del Poder Legislativo para escuchar de primera mano las propuestas de los sectores productivos de la entidad.

Refrendó su compromiso por mantener una comunicación abierta y un trabajo coordinado, para consolidar la certeza jurídica y el crecimiento económico del estado.