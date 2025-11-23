Analizan registro de nuevos partidos políticos locales

Ocho organizaciones sociales se encuentran en la recta final del proceso para convertirse en partidos políticos locales ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), con un plazo perentorio que vence en diciembre, para la celebración de sus asambleas constitutivas.

La consejera electoral, Helena Margarita Jiménez Martínez, informó que estas agrupaciones realizan sus asambleas bajo las modalidades registradas —ya sea por distritos o por municipios— en diversas regiones del estado.

“Justamente ya en diciembre terminaremos (la fase de asambleas) para que posteriormente, el siguiente año, en el periodo de enero, podamos determinar cuáles son procedentes y que continúen con la ruta que marca la ley electoral, para poder constituirse como partidos políticos locales”, explicó la consejera.

Siguiente paso

Detalló que, una vez concluido el plazo para las asambleas, el IEPC iniciará en enero la revisión de los padrones de afiliación, con el objetivo central de verificar que no existan afiliaciones duplicadas entre las organizaciones y que se cumpla con lo establecido en la normativa.

Entre los requisitos esenciales que las organizaciones deben cumplir se encuentran la realización de un número mínimo de asambleas válidas —según el tipo de registro— y la integración de un padrón de afiliados suficiente y no duplicado con respecto a otras agrupaciones.

Jiménez Martínez agregó que, una vez realizado el análisis en enero, las organizaciones que acrediten todos los requisitos podrán avanzar hacia su conformación formal como partidos políticos locales, con lo que se ampliaría el espectro de representación ciudadana en la entidad.