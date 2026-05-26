Analizan restos óseos encontrados en Pujiltic

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que la semana pasada un grupo interdisciplinario y colectivas de Madres Buscadoras, estuvieron en la localidad de Pujiltic, municipio de Venustiano Carranza, específicamente en el rancho El Cedro, donde se encontraron diversos restos óseos que están siendo analizados en materia genética, para determinar si son restos humanos, por lo que se espera que en un lapso de 2 a 3 semanas se dé cuenta de los resultados.

Acciones de búsqueda

Apuntó que es la tercera vez que se visita el rancho El Cedro con la brigada, pues se realizaron acciones de búsqueda en dicho lugar el 26 de noviembre del 2025, encontrando indicios balísticos, y posteriormente, el 19 de diciembre de 2025.

Asimismo, resaltó que este grupo está conformado por la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Secretaría de Protección Civil y áreas municipales, las cuales trabajan con las madres buscadoras en diversos municipios.

Hay respaldo

“Seguiremos acompañando a las madres buscadoras impulsoras de estas actividades, continuaremos buscando a sus familiares hasta encontrarlos”, acotó.

En esta comunicación directa, el fiscal general mencionó que ante el lamentable feminicidio de Carla Esmeralda “N”, de 28 años de edad, quien fue encontrada sin vida en el municipio de Bochil este lunes, se realizaron los actos de investigación y fueron detenidos Jorge “N” y Marco “N”, como presuntos responsables materiales del feminicidio.

“Están puestos a disposición del Ministerio Público y estamos integrando la carpeta para que estos dos feminicidas enfrenten la justicia. Pediremos la pena máxima de 100 años por este delito y seguiremos trabajando para ver si hay más responsables”, dijo al precisar que de acuerdo con la necropsia de ley, la causa de la muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento.

Incidencias delictivas

Al informar sobre la incidencia delictiva en Tuxtla Gutiérrez, durante la semana del 18 al 24 de mayo, Jorge Llaven detalló que en delitos diversos se registraron 42 denuncias, siendo el principal delito el de ataques a las vías de comunicación. En delitos de alto impacto hubo tres denuncias, dos de robo a negocio y uno a casa habitación. Mientras que, en violencia familiar, la FGE tuvo 21 denuncias.

En este sentido, refirió que como Fiscalía General del Estado, además de investigar y procurar justicia, se está llevando el mensaje de prevención a las colonias de Tuxtla Gutiérrez, por lo que convocó a la población a cuidar sus hogares, inculcar el respeto entre mujeres y hombres, evitar el consumo excesivo de alcohol o de alguna sustancia prohibida y denunciar cualquier delito.