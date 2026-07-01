Analizan retos del acecho digital

La Casa de los Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en Tuxtla Gutiérrez, fue sede de la Mesa de Diálogo “Violencia y Acecho Digital: Desafíos para la Protección de los Derechos Humanos y Acceso a la Justicia”, un encuentro que reunió a representantes del Poder Legislativo y Judicial, la academia y las instituciones de seguridad para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el sistema de justicia ante las nuevas formas de violencia ejercidas mediante las tecnologías digitales.

El foro tuvo como propósito generar un espacio de análisis sobre el crecimiento de conductas como el acecho digital, el ciberacoso, las amenazas, la difusión no consentida de contenido íntimo y otras formas de violencia en línea

Además de discutir los mecanismos legales y las acciones institucionales necesarias para garantizar la protección de los derechos humanos y el acceso efectivo a la justicia de las víctimas.

Delito autónomo

Durante su intervención, la diputada Andrea Negrón Sánchez explicó que uno de los principales retos en Chiapas es que el Código Penal estatal aún no reconoce de manera autónoma el delito de acecho, situación que obliga a las autoridades a encuadrar estas conductas en otros tipos penales.

Señaló que el acecho debe entenderse como una conducta persistente, continua y progresiva, cuyo impacto acumulativo termina afectando la seguridad, la libertad y la vida cotidiana de las víctimas.

“El objetivo de la iniciativa no es aumentar el número de delitos en la legislación, sino intervenir de manera preventiva antes de que estas agresiones evolucionen hacia hechos de mayor violencia”, explicó.

Iniciativa

La propuesta busca incorporar el delito de acecho dentro del Código Penal de Chiapas, protegiendo la paz y la seguridad de las personas sin afectar la libertad de expresión.

Precisó que la iniciativa no pretende sancionar opiniones, críticas o publicaciones aisladas en redes sociales, sino aquellas conductas reiteradas dirigidas contra una persona con el propósito de intimidarla, vigilarla, controlarla o alterar significativamente su vida.

Retos y desafíos en investigación

Por su parte, el director de la Guardia Estatal Cibernética, Levi Franco Pineda Rueda, expuso que la experiencia operativa demuestra que muchas conductas de acecho digital constituyen el primer paso hacia delitos de mayor gravedad, entre ellos violencia sexual, trata de personas, explotación sexual infantil e incluso feminicidios.

También destacó algunos de los desafíos legales que enfrentan las investigaciones relacionadas con redes sociales y plataformas digitales.

Entre ellos mencionó la obtención de información de cuentas falsas, la conservación de direcciones IP por parte de empresas de telecomunicaciones y la limitada capacidad de las autoridades mexicanas para ordenar el retiro inmediato de contenido alojado en plataformas internacionales como, cuyos servidores y políticas operan bajo legislaciones extranjeras.