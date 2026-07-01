Analizan viabilidad de unidades eléctricas

Luego de participar en los foros convocados por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) del estado, Maher de Jesús Cruz Pérez, transportista de Tuxtla Gutiérrez, señaló que el gremio analiza las condiciones operativas, económicas y sociales que implicaría un cambio a las unidades eléctricas.

Explicó que en promedio las rutas que operan en la capital recorren entre 23 y 24 kilómetros por vuelta, con cerca de diez viajes diarios, lo que suma entre 240 y 260 kilómetros por unidad al día.

Mencionó que los modelos eléctricos presentados, ofrecen una autonomía aproximada de 300 kilómetros diarios, por lo que en términos de rendimiento, considera que la tecnología es viable.

Sin embargo, subrayó que no todas las rutas tienen las mismas características, algunas son lineales y transitan por avenidas principales, otras llegan a colonias lejanas donde el acceso y el ancho de las calles son un obstáculo para operar estos vehículos.

A pesar de esto, planteó que Chiapas debería apostar por la modernización con las unidades eléctricas como lo hace Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México.

Beneficios

Destacó que esta transición también podría traer beneficios económicos para los concesionarios, al reducir los costos de operación y mantenimiento.

Sobre el nuevo modelo propuesto de fijar un sueldo para los choferes, Cruz Pérez consideró que este cambio sería positivo si va acompañado de prestaciones como seguro social y vivienda, apoyos que el actual gobierno estatal ha comenzado a impulsar.

El transportista reconoció que si las condiciones lo permiten, durante este año podrían darse los primeros pasos para modernizar el transporte en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, donde también se realizarán foros.

“Si nos sentamos y Dios lo permite, este año podemos avanzar hacia un transporte de calidad”, concluyó.