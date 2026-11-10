Analizan vulnerabilidades de población LGBTIQ+

En el municipio de Tapachula se llevó a cabo el encuentro denominado “Denuncia y superación de vulnerabilidades en la frontera sur de México-Guatemala. Asistencia, ayuda y acompañamiento a población LGBTIQAP+ para el tránsito y el retorno”; donde las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta la población de las diversas comunidades en situación de movilidad humana, fueron analizadas en un taller diagnóstico.

El encuentro fue organizado por Una Mano Amiga en la Lucha contra el Sida A.C., en colaboración con El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur-Conacyt) y la Universidad de Girona, España.

En las instalaciones de Ecosur se reunieron representantes de organizaciones de la sociedad civil, colectivos, agencias internacionales y del sector académico para intercambiar experiencias e identificar las principales necesidades y obstáculos que enfrenta esta población durante los procesos migratorios.

Dificultades

Entre los temas abordados destacaron las dificultades para acceder a servicios de salud y atención psicosocial, así como las barreras en materia legal, seguridad, educación y empleo.

Estos factores pueden incrementar los riesgos para las personas de dicha comunidad, que atraviesan la región o enfrentan procedimientos de retorno y deportación.

Como resultado de este ejercicio, se busca reunir información y propuestas que permitan establecer las bases de un espacio especializado de asistencia y acompañamiento para personas LGBTIQAP+ migrantes, además de contribuir a la elaboración de un protocolo que fortalezca la respuesta institucional y la creación de políticas públicas incluyentes.