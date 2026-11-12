Analizarán propuestas para atender a autistas

Con la participación de unos 50 representantes de la comunidad con autismo de diversas regiones de Chiapas, se realizó una reunión estatal mediante la cual se acordó crear un frente común para analizar la propuesta de la Secretaría de Salud y DIF para atender a personas dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA) en 2027, planteando una ruta crítica que garantice el cumplimiento de la Ley Estatal de Autismo.

Esta reunión sirvió también para reconocer la voluntad de la señora Sofía Espinoza, esposa del gobernador Eduardo Ramírez, así como del secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño, explicando que el análisis propuesto por las asociaciones busca abonar a la construcción desde la unidad, pero también aportando una crítica, pues como sujetos dentro del espectro, padres y especialistas viven en primera persona las necesidades del autismo.

Existen dos rutas: la primera es el cumplimiento de lo ordenado por las leyes Federal y Estatal de Autismo, que es la exigencia de los padres y personas dentro del espectro y que permitirá acciones de urgente atención para niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos de la tercera edad.

La segunda ruta es la que proponen las autoridades, que básicamente es hacer lo posible desde el presupuesto ordinario encabezado por secretarías cabezas del sector, como DIF, Salud y Educación, sin priorizar otras dependencias que ya tiene proyectos listos, pero sin presupuesto para ser ejecutados.

Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que tiene pausada la implementación del Protocolo Especial de Búsqueda para Autistas Extraviados, por falta de recursos que califiquen para este rubro.

Rechazan propuesta

Esta segunda propuesta gubernamental es rechazada por la comunidad con autismo en Chiapas, que unificada en un bloque de asociaciones está dispuesta a trabajar en un acuerdo razonable del cumplimiento de las leyes, pero no acepta acciones que hasta el momento son insuficientes.

Señalaron que esperarán la propuesta que realizarán las autoridades el próximo día viernes, para inmediatamente después someterla a un análisis estatal para que todas las organizaciones definan la postura que tendrán respecto de este eventual planteamiento.

Entre los grupos participantes destacaron, Autismo Mapastepec, Autismo Soconusco, Autismo Cintalapa, Autis Chiapas, TEA Chiapas, Asociación Chiapaneca de Padres y Amigos de los Autistas, Autismo Chiapas, Asociación de Autismo San Cristóbal, Sendero Azul de Comitán, Autismo Palenque, entre otros.