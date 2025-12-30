Analizarían si es factible crear más plazas docentes

La Sección 7 de Chiapas ha señalado en varias ocasiones que hacen falta muchas plazas en el nivel de educación indígena. El secretario de Educación estatal, Roger Mandujano Ayala, comentó que es materia federal, y que incumbe a la Secretaría de Educación Pública (SEP); se debe hacer un estudio actuarial para analizar el impacto presupuestal de la creación y liberación de plazas.

Indicó que el nivel indígena ha sido muy castigado históricamente, tal como lo ha señalado el secretario general de la Sección 7, asegurando que harían falta al menos tres mil plazas para cubrir todas las escuelas en las comunidades indígenas de la entidad.

Aclaraciones

Sobre las mil plazas proyectadas y otras 500 que dijo que se asignarían, dijo que los actos de asignación son públicos, de modo que si alguien ve alguna anomalía lo puede señalar abiertamente para que las autoridades educativas intervengan e investiguen.

"No hay forma de que puedan hacer algo para vender una plaza, como comúnmente se dice. También está el sistema de Usicamm (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros) que ha trabajado más con los maestros estatales, que también son listas públicas y transparentes, digitalizadas".

Enfatizó el llamado a la ciudadanía, sobre todo, a quienes tengan el perfil, a que nadie debería intentar comprar una plaza. "Algo de lo que me enteré hace poco es que sucedía que llegaban las listas a las instituciones y en vez de darlas inmediatamente, les decían a las personas sobre dar dinero y se garantizaba la plaza, y caían en la trampa".

Recordatorio

Reiteró el exhorto para que nadie intente hacerlo para que no pierdan su patrimonio. Además, que, si alguien se entera que alguien está pidiendo dinero a cambio de plazas, algún tipo de emolumento, que lo denuncien para poder actuar en consecuencia.