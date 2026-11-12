Andrea, la historia de una campeona

Andrea León Santana resultó ganadora con el segundo lugar en la Feria Estatal Steam Chiapas 2026, donde alumnas y alumnos demostraron su creatividad, conocimientos e ideas innovadoras a través del idioma Inglés, poniendo en práctica sus habilidades y el aprendizaje colaborativo.

Las actividades fueron narradas por sus padres, los académicos y profesores de Taekwondo, Daniel León y Elena Santana, quienes explicaron sentirse muy orgullosos de su hija, quien demostró en todo momento tenacidad y mucho interés, acompañada de su profesora Abril García Moreno, del Cebech Belisario Domínguez Palencia.

Pero además, forjada en la competencia, la niña destacada deportista chiapaneca aplaudió el primer lugar de su compañero Víctor María Espinosa, quien al obtener el primer lugar se clasificó al torneo nacional.

Este es un ejemplo de cómo la mentalidad, el espíritu de competencia y el compañerismo está hermanado en la construcción de grandes estudiantes, pero mejores personas.

Además de los mencionados, otros infantes participaron en este importante evento y demostraron sus habilidades, que por encima de alguna función inmediata, evidencia la posibilidad de forjar visiones más amplias y trascendentales de entender la realidad.

Actividades

El evento fue encabezado por la coordinadora del Programa Nacional de Inglés, Marlene Nandayapa, quien expuso se trata de un proyecto de la Secretaría de Educación, a través de Programas Especiales y Compensatorios y el Programa Nacional de Inglés, mediante el cual se celebró la Fase Estatal de la Feria Steam 2026.

Es de destacar que el evento se realizó en colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que autorizó esta actividad educativa que se realizó en el Parque Nacional Cañón del Sumidero.

Los ganadores de este concurso denominados “bina ganadora”, representarán a Chiapas en la Fase Nacional, en la Ciudad de México.