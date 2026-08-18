Andrea Negrón, más ciudadana que política

Hija de papá abogado y mamá empresaria, la coordinadora estatal del movimiento naranja, Andrea Negrón Sánchez, se reconoce como “más ciudadana que política” y más aguerrida que rebelde; alguien que expresa su sentir, aunque ello, de repente le ocasione “problemas” en el ámbito personal y privado.

La legisladora, quien no hace muchas semanas estuvo en medio de una polémica porque defendió las leyes de Derecho a la Identidad y de Acciones Afirmativas, reitera que MC irá solo en los próximos comicios para no “contaminarse” de partidos del pasado como el PAN y el PRI.

La diputada local plurinominal, de 32 años, reconoce los resultados del sexenio de Eduardo Ramírez y vaticina que Movimiento Ciudadano dará la batalla en 2030, con figuras como Luis Donaldo Colosio Riojas, a quien, por cierto, resalta, “quieren mucho en Chiapas”…

Más ciudadana

“Una mujer con convicciones muy firmes, que solo ha militado en Movimiento Ciudadano desde 2021, joven, con la firme convicción de que se puede construir un mejor Chiapas.

Yo no me considero política, me considero más ciudadana que política. Con la convicción de construir ciudadanía; que los ciudadanos nos sintamos cada vez más comprometidos porque a veces es muy fácil criticar desde una silla o en una mesa familiar”.

Así se define quien fuera candidata a la diputación local por el Distrito dos, “a veces controversial”. “Me cuesta guardarme lo que pienso, pero así es mi personalidad, el ADN”.

—¿Eso te ha traído problemas?

Una que otra vez, tanto en el ámbito personal como profesional, pero creo que “cuando defiendes algo, realmente por convicción y no porque sigues una agenda, tienes la satisfacción de que lo que dices defiende tu corazón, tu sentir”, prosigue.

Cuando se le plantea si el carácter aguerrido proviene de haber estudiado la carrera de Derecho, recurre a la familia:

“Vengo de un papá aguerrido, abogado y mi mamá empresaria, tiene un negocio de materias primas; una mamá que me ha enseñado el trabajo. Yo desde chiquita dije, quiero ser abogada como mi papá”.

Él, su papá, tuvo un paso por el Instituto Estatal Electoral (IEPC) y se le recuerda como rebelde.

—¿Tú te consideras rebelde?

No sé si rebelde sea la palabra correcta, pero sí alguien que dice lo que piensa “en un espacio como Chiapas, donde todos quieren quedar bien, donde a veces quien dice lo contrario puede vérsele mal, aunque no es mi caso”.

Andrea Negrón, con meses en el cargo de coordinadora estatal de MC, indica que en su partido ha logrado expresar su punto de vista en asuntos de la agenda laboral, como “las vacaciones dignas” y las 40 horas de trabajo, las cuales, si bien sirven al trabajador, también pueden meter en predicamentos al empresario y al emprendedor.

Polémica legislativa

“Desde el inicio de esta 69 legislatura hemos trabajado en pro de los derechos humanos. A principios de 2025 hablamos de las terapias de conversión que, un año después vuelven a traer a debate. Creo que hubo confusión en lo que se legisló.

Es importante leer qué dice el Código Penal. Son terapias que se hacen de manera forzosa a través de violencia y crueldad, que lastiman la dignidad humana”.

—¿Terapias de conversión para alguien que tiene una preferencia sexual distinta?

Exacto. Ahora dicen, han coartado a los papás la libertad de poder acompañar a sus hijos. Entonces, mi pregunta sería: ¿el acompañamiento de los padres es a través de violencia y actos de crueldad?

“En junio, mes de la diversidad sexual vienen dos iniciativas (Derecho a la Identidad y de Acciones Afirmativas), en donde lo que se aprobó (en la primera) son cambios en el Código Civil, que puedas cambiarte la identidad sin ampararte. Nunca se habló, aunque no la promoví directamente, de infancias trans”.

“Las acciones afirmativas que promoví con la diputada Luz María Castillo, se trabajó un proyecto que busca blindar las acciones afirmativas. Defender a los grupos vulnerables, entre ellos la comunidad LGBTTIQ+”.

—¿Qué tengan una representación real?

Justamente, dijiste la palabra clave.

—¿Qué pasó entonces? ¿Se desinformó o se aprovechó para sacar raja política y hasta religiosa?

Desde mi punto de vista personal, se aprovecharon las dos cosas: una, desinformar… y posicionar, pasó en la marcha que se hizo, posicionar el asunto de las ultraderechas.

No prohibir por prohibir

Andrea Negrón afirmó que está de acuerdo en debatir sobre el uso de celulares en las escuelas, el acceso a redes sociales y el uso de la Inteligencia Artificial, pero siempre con el acompañamiento de expertos en el tema.

Aunque se trata de una iniciativa presidencial, del partido en el poder, consideró que “es algo bastante interesante”, pero se necesita, antes de hablar de prohibición, hablar de regulación.

“Desde MC siempre vamos a apelar por la regulación, pero no la prohibición. Escuchar las posturas de los papás, porque estos aparatos son armas de doble filo”, dijo, mientras tomaba su equipo celular de “la manzanita”.

Verdadera alternativa

Qué papel jugará MC en la contienda electoral que se aproxima. Usted indicó, apenas llegó al cargo de coordinadora estatal, que irían solos. ¿La postura se mantiene?, se le cuestionó a la diputada.

“Se mantiene. Es una postura que le ha funcionado a MC. Nos ha posicionado como la verdadera alternativa que México y Chiapas necesitan. Sería incongruente ir solos, y luego, por intereses políticos salir junto con los partidos que nos han gobernado y fallado”, expresó, para enseguida resaltar que el movimiento naranja ha dado resultados a nivel local, donde ahora gobierna los municipios de Reforma y Unión Juárez, tiene su primera diputación local, además de regidurías.

—¿No quiere contaminarse, MC?

Es una visión de cómo se pueden ver las cosas

—¿Con el PRI y el PAN ni a la vuelta de la esquina?

Eso dicen. Siempre habrá un video y un tuit, pero eso dicen, expresó sonriente la egresada del ITAM.

Cuando a la entrevistada se le pone sobre la mesa el escenario de MC a nivel nacional, con Samuel García en el gobierno de Nuevo León y Pablo Lemus, en Jalisco, además de Luis Donaldo Colosio Riojas, se detiene en esta última figura.

“Es alguien que es muy querido en Chiapas, que nos han pedido que venga. Es un perfil que en diferentes municipios lo ubican”.

—¿Por qué lo ubica la gente? ¿Porque es el hijo de?

Porque es el hijo de quien en México lo veían como una esperanza. Y sí es de reconocer que ha forjado su propio camino.

—Ha sido muy prudente, desde mi punto de vista, demasiado.

Ha sido muy prudente, ha cuidado su figura, pero creo que su historia no debió ser fácil.

Tendrá MC la fuerza para ir solo en 2030, se le indica casi al final de la conversación a Andrea Negrón, quien, dice, cree en “un Dios que nos ama a todos”, católica, y ocupada en el encargo que ahora le toca: el congreso y el partido.

Sobre el sexenio de la Nueva ERA, considera “que se ha dado un muy buen trabajo en seguridad. Hoy la percepción es muy distinta, hasta antes de su llegada. Veo que hay todavía temas que no podemos perder de vista, veo un buen gobierno. El único llamado es a los servidores que actualmente están en funciones, que sigan con la cabeza en el puesto”.