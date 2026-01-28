Andrés Sánchez, nuevo rector de la UPTap

El nuevo rector de la Universidad Politécnica de Tapachula (UPTap), Andrés Sánchez León, agradeció al gobernador de Chiapas Eduardo Ramírez Aguilar su designación, afirmó que cuenta con el perfil académico y experiencia en la gestión pública para desempeñar el cargo con el que asume el compromiso de trabajar con transparencia y ampliar el universo de oportunidades de desarrollo de los universitarios, con espacios que fomenten la calidad en la educación y la innovación.

El nuevo rector sustituye en el cargo a Javier Yau Dorry. Andrés Sánchez León es abogado, catedrático, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde obtuvo las licenciaturas en Derecho y la de Derecho Burocrático en la Facultad de Derecho y el Instituto de Estudios Sociales; posteriormente obtuvo el grado doctoral por la Universidad Complutense de Madrid en España.

Expuso que el nuevo encargo requiere un trabajo con el principio del humanismo que transforma, por ello a través del diálogo con especialistas y con los miembros de la comunidad universitaria se analizará la utilización adecuada de los espacios para garantizar estratégicamente la paz, la sana convivencia, pero sobre todo la calidad educativa de los profesionistas, el bienestar y compromiso de los catedráticos y de quienes hacen posible que la UPTap sea una institución de prestigio.