Ángel Edú: Puños de Fe para alejar de malos hábitos

A la edad de los 11 años, Ángel Edú Zebadúa Guzmán, comenzó su pasión por el boxeo y ahora lo ha combinado con sus formaciones profesionales y militares para llevar mensajes a las juventudes y alejarlos de malos hábitos y que fortalezcan su salud.

La disciplina que le inculcó su padre fue clave para comenzar la preparación que hoy comparte con decenas de personas.

De origen tuxtleco, hace unos años migró hacia la Ciudad de México para tener una mejor capacitación; hoy, en una escuela que puso prepara a los alumnos y alumnas interesados en el boxeo.

Entrenamiento

En Puños de Fe, las personas que entrenan desarrollan disciplina, carácter y valores. La filosofía es el respeto y superación.

Zebadúa ha destacado en juegos deportivos militares e interfuerzas Armadas, logrando el primer lugar varonil.

En los próximos años se visualiza en desarrollar un centro de formación en varias disciplinas, para que que sea un espacio de certificaciones, con intercambio de deportistas y de conocimientos.

Uno de los aspectos relevantes dentro de sus actividades, es que también han presentado propuestas ante instancias deportivas y el Congreso de Chiapas, a fin de que el boxeo crezca, tenga mejor organización y mas oportunidades para quienes practican ese deporte.

Practicar estas actividades con disciplina puede cambiar la perspectiva de una persona y fomentar buenos hábitos, además de confianza y seguridad.

Zebadúa Guzmán cuenta con un auxiliar: Alexander Estrada Hernández, quien le apoya en las diversas actividades que se realizan.

Finalmente, hizo una reflexión al mencionar que “hay muchas luciérnagas que pueden iluminar la ciudad y el talento está, solo falta impulsarlo”.