Ángel Torres anuncia otra Calle Feliz en la Potinaspak

Una gran noticia recibieron las y los habitantes de la colonia Potinaspak al reunirse con el presidente municipal, Ángel Torres, quien anunció la pavimentación de la calle Pomarrosa, entre las avenidas El Rosal y Magnolia, una obra que beneficiará directamente a infantes de un jardín de niños, así como a las familias de la zona.

Respaldo

Esta vialidad dará continuidad a otra obra que se construye a unos metros, ampliando los beneficios para las familias. Desde el lugar donde se realizarán los trabajos, el alcalde agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Eduardo Ramírez para impulsar más infraestructura y llevar bienestar a las colonias de Tuxtla Gutiérrez.

Al señalar que cada vialidad representa mejores condiciones de movilidad, mayor seguridad y bienestar para las y los colonos, especialmente para la niñez que asiste al kínder, el alcalde capitalino destacó que continuará impulsando la justicia social, principalmente en aquellos barrios, ejidos, colonias y fraccionamientos que estuvieron en el olvido.