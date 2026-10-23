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ChiapasTuxtla

Ángel Torres anuncia otra Calle Feliz en la Potinaspak

Octubre 23 del 2026
La vialidad servirá para que niños acudan al escuela con mayor seguridad. Cortesía
La vialidad servirá para que niños acudan al escuela con mayor seguridad. Cortesía

Una gran noticia recibieron las y los habitantes de la colonia Potinaspak al reunirse con el presidente municipal, Ángel Torres, quien anunció la pavimentación de la calle Pomarrosa, entre las avenidas El Rosal y Magnolia, una obra que beneficiará directamente a infantes de un jardín de niños, así como a las familias de la zona.

Respaldo

Esta vialidad dará continuidad a otra obra que se construye a unos metros, ampliando los beneficios para las familias. Desde el lugar donde se realizarán los trabajos, el alcalde agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Eduardo Ramírez para impulsar más infraestructura y llevar bienestar a las colonias de Tuxtla Gutiérrez.

Al señalar que cada vialidad representa mejores condiciones de movilidad, mayor seguridad y bienestar para las y los colonos, especialmente para la niñez que asiste al kínder, el alcalde capitalino destacó que continuará impulsando la justicia social, principalmente en aquellos barrios, ejidos, colonias y fraccionamientos que estuvieron en el olvido.

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