Ángel Torres arranca obra en colonia La Victoria

Tal como lo había prometido, el presidente municipal Ángel Torres regresó a la colonia La Victoria para encabezar el banderazo de inicio de la pavimentación y rehabilitación de servicios básicos del carril oriente del bulevar La Victoria, entre avenida Natalia Venegas y avenida Rosario C. Domínguez.

Vecinas y vecinos destacaron que durante años solicitaron la intervención de esta vialidad sin obtener respuesta. Sin embargo, con este Gobierno Municipal, pronto esta obra permitirá mejorar la movilidad, la imagen urbana y la calidad de vida de las familias de la zona. “Vamos a seguir cumpliendo con compromiso, trabajo y resultados”, enfatizó el alcalde.

Con esta obra, el Ayuntamiento, que encabeza Ángel Torres, refrenda su compromiso de atender las necesidades de las colonias, barrios, ejidos y fraccionamientos de Tuxtla, llevando infraestructura donde más se necesita y dando respuesta a las demandas de las familias.