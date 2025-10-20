Ángel Torres Culebro inaugura más calles felices en Tuxtla

Como parte del programa Calles Felices, el presidente municipal Ángel Torres Culebro encabezó la inauguración de más obras de pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Las Lomas, refrendando su compromiso con la transformación de la infraestructura vial y el bienestar de las familias tuxtlecas.

Con esta acción, se mejora la movilidad, seguridad y calidad de vida de las y los habitantes, al contar con calles dignas, banquetas, drenaje, agua potable, alumbrado público y espacios urbanos más ordenados, que contribuyen al desarrollo integral de la capital.

El Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez, que encabeza el alcalde Ángel Torres, reafirma su compromiso de seguir trabajando por colonias más seguras, funcionales y con mejores servicios, impulsando obras que generan progreso, conectividad y una ciudad más moderna para todas y todos.

Asistentes

Estuvieron presentes vecinas y vecinos, los regidores Fredegunda Alegría, Marcela Iturbe y Antonio Mayorga; así como el secretario de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Astudillo; y el coordinador de Agencias y Subagencias Municipales, José Luis Rodríguez, a quienes agradeció el respaldo, porque solo trabajando juntas y juntos, dijo, lograremos más y mejores resultados.