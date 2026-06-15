Ángel Torres cumple con calles en Las Brisas Loma Larga

El presidente municipal, Ángel Torres, junto con vecinas y vecinos, puso en marcha los trabajos de pavimentación de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, entre carretera federal 190 y calle Niños Héroes, en la colonia Las Brisas Loma Larga, una obra que fortalecerá la conectividad con más de diez colonias de la zona.

Acciones prioritarias

Esta acción representa el cumplimiento de un sueño más para las y los habitantes, quienes durante años solicitaron contar con una vialidad digna y segura. Gracias al compromiso del gobierno de Ángel Torres, esta importante obra se convierte en una realidad que abonará al bienestar y desarrollo de la capital.

Será una calle integral con concreto hidráulico, luminarias, señalética, banquetas, jardineras y pintura en fachadas de los domicilios. Hace un par de meses se inauguró un bulevar importante en la zona que también abona a la conectividad. Hoy, las colonias que por años estuvieron en el abandono, están en el centro de la administración municipal actual, expresó el alcalde capitalino.