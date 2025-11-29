Ángel Torres da banderazo a “Chuleando Tuxtla”

Acuerpado por brigadas de distintas dependencias municipales, el presidente Ángel Torres puso en marcha el programa Chuleando Tuxtla, una iniciativa integral enfocada en el acercamiento de los servicios públicos municipales a las colonias, como levantamiento de cacharros, escombros y producto verde, además atención en salud, Smapa, desarrollo urbano, obras públicas, protección civil, medio ambiente, entre otros temas.

Proyecto

Al explicar que este equipo multidisciplinario atendió 527 manzanas de 35 colonias, entre ellas San José Terán, Alianza Popular, Pluma de Oro, CCI, Montecristo, Rivera Guadalupe y Tierra Negra, el alcalde capitalino explicó que con estas acciones se disminuye el riesgo en la temporada lluvias, se mejora la imagen de la ciudad y se reduce el riesgo de enfermedades por vectores.

En este marco, el presidente Ángel Torres destacó la importancia de la participación ciudadana para mejorar los entornos urbanos, recuperar espacios públicos y contribuir al bienestar de las familias tuxtlecas. Asimismo, informó que este programa se hará todos los viernes y atenderá paulatinamente todas las colonias de la capital.

Equipos

Las brigadas están compuestas por trabajadoras y trabajadores de las secretarías de Servicios Municipales, Obras Públicas, Protección Civil, Desarrollo Urbano, Salud, Para la Igualdad de las Mujeres, Medio Ambiente y Movilidad Urbana, de Desarrollo Social y Educación, de Smapa, de la Dirección del Instituto de la Juventud, y de la Coordinación General de Agencias y Subagencias Municipales, a quienes el presidente Ángel Torres agradeció por esta gran labor.