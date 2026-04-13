Ángel Torres da banderazo a obra de pavimentación

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, dio el banderazo de arranque a la pavimentación de la calle Primavera, en la colonia 20 de Diciembre, al norte poniente de la ciudad capital, acompañado de vecinas y vecinos quienes celebraron el inicio de esta obra de más de 300 metros lineales.

Al informar que esta pavimentación forma parte del programa Calles Felices, el alcalde capitalino señaló que con estas acciones se mejora la imagen urbana y la conectividad con otras colonias de la zona, pero sobre todo, se beneficia a niñas, niños, jóvenes y familias de la zona, donde hay escuelas, congregaciones y cientos de hogares.

Durante el banderazo de inicio de la obra, Ángel Torres refrenda su compromiso con la justicia social, llevando infraestructura de calidad a quienes más lo necesitan y elevando la calidad de vida de todas y todos los habitantes de la ciudad.